Detuvieron a un hombre y secuestraron un auto tras un operativo en Parque Ituzaingó

Un hombre mayor de edad fue detenido en la tarde del martes durante un operativo policial realizado en la Manzana 9 del barrio Parque Ituzaingó, en la ciudad de Córdoba. En el procedimiento, efectivos secuestraron un automóvil Volkswagen Fox y varios elementos que estarían vinculados a un hecho delictivo ocurrido minutos antes.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo habría participado de un ilícito en barrio Villa Revol y luego se dio a la fuga con dos ocupantes a bordo. Tras un seguimiento, el rodado fue interceptado en Parque Ituzaingó, donde los uniformados lograron aprehender a uno de los sospechosos, mientras que el segundo implicado consiguió escapar.

Durante el operativo, la Policía incautó una ganzúa, una pinza corta perno, un pasamontañas y una billetera, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.

El detenido fue trasladado a sede policial junto con el automóvil y los objetos secuestrados, y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa la investigación para dar con el segundo sospechoso.