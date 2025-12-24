Detuvieron a un joven que conducía una motocicleta buscada por la Justicia

Un joven de 20 años fue aprehendido en la ciudad de Villa Carlos Paz acusado del delito de encubrimiento, luego de ser sorprendido conduciendo una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente desde el año 2015.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Escuadrón Motorizado Enduro durante un control preventivo de motocicletas en la intersección de avenida Sabattini y 9 de Julio. Al verificar los datos del rodado, una motocicleta marca Honda Wave 110 cc, los efectivos constataron que presentaba un pedido de secuestro activo solicitado por la Comisaría Segunda de Apóstoles, perteneciente a la Policía de la provincia de Misiones.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del conductor y al secuestro de diversos elementos vinculados a la causa. Entre lo incautado se encuentra la motocicleta Honda Wave, dominio 039 INS, un teléfono celular marca iPhone XR y la cédula de identificación del rodado.

Finalmente, el procedimiento fue puesto a disposición de la Unidad Judicial local, quedando tanto el joven aprehendido como los elementos secuestrados a disposición del magistrado interviniente.