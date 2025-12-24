Dos heridos tras un choque entre un auto y una moto en Carlos Paz

Un accidente de tránsito se registró en Carlos Paz, en el cruce de avenida Cárcano y Gardel, donde un automóvil y una motocicleta colisionaron, dejando como saldo dos personas con lesiones.

El hecho involucró a un Fiat Cronos blanco, conducido por un hombre de 63 años que se encontraba realizando viajes mediante la aplicación Uber, y una motocicleta Gilera Sahel 150 cc, al mando de una mujer de 48 años, quien circulaba acompañada por un joven de 18.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto y su acompañante sufrieron politraumatismos y debieron ser trasladados al Hospital Sayago para su atención médica.

En el lugar trabajó personal policial, que procedió al secuestro de ambos vehículos, y se dio intervención a Bomberos Voluntarios y al servicio de emergencias. El procedimiento quedó a disposición de la justicia para el avance de las actuaciones correspondientes.