Estafaron virtualmente a un carnicero y le vaciaron las cuentas

Córdoba. El drama de las estafas virtuales sumó una nueva víctima en Córdoba. Esta vez, le tocó a Ángel, un carnicero de barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, que terminó con todas sus cuentas vacías y deudas que no sabe cómo va a afrontar.

Todo empezó cuandoÁngel tuvo un problema con su cuenta de Mercado Pago. Buscando una solución rápida, recurrió a Google y cayó en una página trucha que simulaba ser de la billetera virtual.

“Saqué un número de un asesor y me llamaron por videollamada por WhatsApp. Yo a ellos no los podía ver, solo veía el logo de Mercado Pago”, relató.

En cuestión de minutos, los estafadores le pidieron datos y le abrieron una cuenta nueva. “Me sacaron el dinero de las dos cuentas y se la mandaron ahí. Él tenía acceso a todos mis datos. Los tipos me dieron confianza porque tenían tanta información. Sabían hasta los centavitos que tenía”, afirmó.

En este sentido, detalló que los delincuentes se llevaron un total de 4 millones de pesos.