Freyre: la FPA secuestró drogas, armas y detuvo a dos personas

Tras cuatro meses de investigaciones y múltiples llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron dos allanamientos en la localidad de Freyre, donde secuestraron estupefacientes, armas de fuego y detuvieron a dos personas.

Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas sobre calle Mitre s/n y bulevar 9 de Julio al 300. En los domicilios, los investigadores incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, $139.000 en efectivo, plantas de cannabis sativa, dos armas de fuego, veinte cartuchos de distintos calibres, una balanza digital y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Como resultado del operativo, fueron detenidos un hombre de 25 años y un adolescente menor de 16. Según se informó, la actividad ilícita se desarrollaba en inmediaciones de la plaza Centenario y del Polideportivo Social provincial.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de San Francisco, las evidencias fueron remitidas a sede judicial y los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.