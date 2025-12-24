Le robó el auto a la tía y chocó contra un árbol: dos heridos

Un joven de 20 años le robó las llaves del auto a su tía, se fue con cuatro amigos, chocó contra un árbol en el barrio porteño de Pompeya y dos mujeres sufrieron heridas por lo que debieron ser asistidas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el accidente ocurrió en la mañana de este viernes en Amancio Alcorta y Diógenes Laborda del mencionado barrio capitalino donde, por causas que se investigan, un Chevrolet Corsa negro chocó contra un árbol.

Como consecuencia del impacto, dos jóvenes mujeres resultaron heridas y fueron asistidas por el personal del SAME, mientras que el conductor quedó demorado.

Momentos después, el chofer fue liberado y fue interceptado por un familiar quien lo increpó porque el joven le había robado las llaves del vehículo a su tía, tras lo cual se fue con cuatro amigos, dos hombres y dos mujeres, y se produjo el choque.