Recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro en Carlos Paz

Una motocicleta con pedido de secuestro vigente fue recuperada por personal policial en la ciudad de Villa Carlos Paz durante un operativo de control vehicular.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro, quienes llevaban a cabo un control preventivo de motocicletas en calle Lisandro de la Torre al 42. Al verificar los datos de una motocicleta marca Motomel Blitz, los uniformados constataron que el rodado presentaba un pedido de secuestro activo desde el 17 de marzo de 2025.

Según se informó, el requerimiento había sido emitido por la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz. Ante esta situación, se procedió al secuestro del vehículo y su posterior traslado al corralón policial.

Finalmente, el procedimiento fue entregado en la Unidad Judicial interviniente, quedando la motocicleta a disposición del magistrado correspondiente, a la espera de las directivas judiciales.