Secuestran cañas y 21 truchas a pescadores en el Dique La Viña

Personal del DUAR, en conjunto con efectivos de Policía Ambiental, realizó un procedimiento de control en inmediaciones del Dique La Viña, donde fueron detectadas cinco personas mayores de edad que se encontraban pescando en el río de los Sauces en infracción a la normativa vigente.

Durante el operativo, los agentes constataron que los pescadores incumplían la Ley Provincial N° 4412/53, que regula la actividad de pesca, y su decreto reglamentario N° 120/62. Como resultado, se labraron las actas correspondientes y se procedió al secuestro de cinco cañas con reel, diversos elementos de pesca y un total de 21 truchas salmonidas.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras continúan los controles en distintos sectores de la cuenca para prevenir la depredación de fauna ictícola y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.