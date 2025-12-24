Sofocaron el incendio de una vivienda en Cosquín

Cosquín. Luego de más de una hora de intenso trabajo, los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Cosquín lograron extinguir el incendio que se desató en una vivienda de calle Caseros s/n, colindante a la Autovía de Punilla.

Tras recibir el alerta, se desplazaron de inmediato al lugar una autobomba urbana y un camión cisterna de abastecimiento hídrico.

Debido a la magnitud del siniestro, fue necesaria la intervención de dos unidades livianas adicionales que trasladaron personal para reforzar las tareas de extinción. Luego de más de una hora de intenso trabajo, los bomberos lograron controlar y extinguir el fuego de manera definitiva.

Como consecuencia del incendio, se lamentaron daños materiales, principalmente en un dormitorio de la vivienda afectada. No se registraron personas heridas.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Guardia Local Municipal y de la Policía de Córdoba, quienes colaboraron en el operativo y aseguraron la zona.