Sustrajo un automóvil a una vecina y quedó detenido en barrio San Vicente

Un hombre mayor de edad fue detenido en las últimas horas en barrio San Vicente, acusado de haber sustraído un automóvil y un teléfono celular a una vecina del sector. El procedimiento permitió además recuperar el rodado y los elementos robados.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la víspera en calle Tristán Narvaja al 955. Tras ser alertados sobre el ilícito, efectivos desplegaron un operativo en la zona que culminó en la intersección de Ambrosio Funes e intendente Ramón Bautista Mestre, donde lograron recuperar un automóvil Ford Focus que había sido sustraído momentos antes.

En el marco del mismo procedimiento, los uniformados hallaron el teléfono celular robado en el techo de una vivienda ubicada en calle Tristán Narvaja al 973. Durante la aprehensión, al sospechoso se le secuestraron además cartuchos calibre 22 y las llaves de un vehículo marca Fiat.

El detenido, junto con el automóvil y los elementos secuestrados, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación del caso.