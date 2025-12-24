Un adolescente robó una moto en La Falda y lo atraparon en Valle Hermoso

Un adolescente de 17 años de edad robó una moto en La Falda, intentó darse a la fuga y fue atrapado en Valle Hermoso. El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la tarde del pasado martes 23 de diciembre y trascendió que lo atraparon en en la zona del barrio San Antonio,

Se trata de una moto Gilera 110cc. y al realizar el chequeo del dominio a través del sistema policial, los efectivos constataron que el vehículo contaba con un pedido de secuestro vigente.

Ante esta situación, la policía procedió a la aprehensión del menor y al secuestro de la motocicleta. Tanto el conductor como el rodado fueron trasladados a la dependencia policial local, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.