Una mujer de 66 años murió tras ser atropellada en Río Cuarto

Una mujer de 66 años falleció este miércoles tras ser atropellada por un automóvil en la ciudad de Río Cuarto. El trágico siniestro vial ocurrió en horas de la mañana en barrio Martín Fierro.

El hecho se registró alrededor de las 10.50 en la zona de Quintitas Golf, sobre calle Martín Fierro al 400. Por causas que aún se investigan, un vehículo Chevrolet Captiva, conducido por una mujer de 54 años, embistió a la peatona que caminaba por el sector.

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió lesiones de extrema gravedad. Personal de un servicio de emergencias la asistió en el lugar y luego fue trasladada a la Clínica del Sud, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

La causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que trabaja para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro vial.