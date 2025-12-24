Valle Hermoso: control policial permitió recuperar una moto robada

Ayer personal policial que realizaba tareas de control en barrio San Antonio, en la localidad de Valle Hermoso, interceptó una motocicleta Gilera 110 cc conducida por un adolescente de 17 años.

Al verificar el dominio a través del sistema policial, los efectivos constataron que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente, emitido por la Unidad Judicial de La Falda a raíz de una denuncia por robo o hurto.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del menor y al secuestro de la motocicleta. Tanto el joven como el vehículo fueron trasladados a la dependencia policial local y quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.