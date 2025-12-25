Accidente en La Falda dejó a dos mujeres hospitalizadas

Un accidente de tránsito se registró cerca de las 8.30 de este jueves en la ciudad de La Falda, en la provincia de Córdoba, cuando una motocicleta perdió el control y sus dos ocupantes cayeron sobre la carpeta asfáltica. El hecho ocurrió sobre calle Manuel Rodríguez y generó la intervención de los servicios de emergencia.

Según se informó, el rodado, una motocicleta marca Yamaha, era conducido por una joven de 26 años que viajaba acompañada por otra mujer. Por motivos que aún se investigan, el vehículo se desestabilizó y ambas personas terminaron impactando contra el pavimento.

Personal de emergencias médicas asistió a las víctimas en el lugar. La conductora fue derivada al Hospital Domingo Funes con diagnóstico reservado, mientras que la acompañante fue trasladada al Hospital Municipal de La Falda con politraumatismos.

Por disposición de la Fiscalía de Cosquín, el sector fue preservado para permitir el trabajo de Policía Judicial, que realizó las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.