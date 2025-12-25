Accidente en la Ruta 38: un motociclista terminó en el hospital Funes

Un accidente de tránsito se registró en Bialet Massé, sobre Ruta Nacional 38, en inmediaciones de la estación de GNC, donde un joven de 24 años resultó lesionado tras un choque entre un automóvil y una motocicleta informó la policía.

Según se informó, el hecho involucró a un Renault Clio, conducido por una mujer de 48 años, quien habría realizado una maniobra en “U”, impactando contra una motocicleta Zanella 150 cc que era conducida por el joven.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió escoriaciones y laceraciones en una pierna y en el brazo izquierdo, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Domingo Funes para su atención médica.

Personal policial trabajó en el sector, donde se labró el acta correspondiente por accidente de tránsito con lesiones y se procedió al secuestro de ambos vehículos para la realización de las pericias que permitan determinar cómo ocurrió el hecho. El procedimiento quedó a disposición de la justicia.