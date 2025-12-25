Accidente fatal en el este cordobés: una víctima y cuatro heridos

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 18 de la ruta provincial 10 y fue protagonizado por un Chevrolet Corsa y una Renault Sandero. La víctima fatal, una mujer de 62 años, viajaba en el Corsa y falleció luego de ser trasladada al Hospital Vicente de Paul de Villa del Rosario, producto de las graves lesiones sufridas.

En tanto, en la Sandero se movilizaba una familia compuesta por dos adultos y dos menores, que resultó con distintas heridas. Tres de los ocupantes fueron derivados a centros de salud de Villa María, mientras que un niño de 3 años fue trasladado al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba para una atención de mayor complejidad.

Personal policial y servicios de emergencia trabajaron en el lugar durante varias horas. Las causas del accidente son materia de investigación judicial.