Arrojaron pirotecnia al patio vecino y dos niñas resultaron quemadas

Dos menores de edad resultaron con quemaduras superficiales en las piernas luego de que vecinos arrojaran pirotecnia al patio de una vivienda colindante, en un hecho ocurrido durante la madrugada en barrio Providencia.

El episodio tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre calle 12 de Octubre al 1200, donde un servicio médico asistió a dos niñas que se encontraban en el lugar. Tras la evaluación, se les diagnosticaron quemaduras leves, sin que fuera necesario su traslado a un centro de salud.

De acuerdo a lo informado, los elementos pirotécnicos habrían sido arrojados desde una vivienda vecina y cayeron en el patio donde se encontraban las menores, provocándoles las lesiones.

Al arribar personal policial, se constató que se había producido una riña entre los padres de las damnificadas y el hombre señalado como responsable de arrojar la pirotecnia. Este último sufrió lesiones en las piernas y fue asistido por un servicio de emergencias médicas, sin necesidad de traslado hospitalario.