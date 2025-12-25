Atendieron a tres adultos con quemaduras leves tras el uso de pirotecnia en Navidad

Tres personas mayores de edad fueron atendidas con heridas leves en el Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba a raíz del uso de pirotecnia durante los festejos de Navidad.

Según se informó oficialmente, los pacientes ingresaron al centro de salud con lesiones provocadas por distintos artefactos pirotécnicos y recibieron asistencia ambulatoria. Tras ser evaluados por el personal médico, todos fueron dados de alta, ya que ninguno de los casos revistió gravedad.

Entre los episodios atendidos se encuentra el de una mujer que sufrió una lesión en una de sus piernas luego de que una bengala lumínica explotara a escasa distancia. Afortunadamente, la paciente se encuentra fuera de peligro y no presentó complicaciones posteriores.

En tanto, los otros dos pacientes presentaron quemaduras en ambas manos como consecuencia de la manipulación de petardos durante los festejos. Las lesiones fueron consideradas leves y no requirieron internación.

Desde el Instituto del Quemado reiteraron la importancia de extremar las precauciones y evitar el uso de pirotecnia, especialmente por los riesgos que implica para la salud y la seguridad de las personas.