Carlos Paz: Menor de 16 años fue aprehendido tras huir en una moto robada

Un menor de 16 años fue aprehendido esta tarde en avenida Presidente Perón al 1500, en barrio Los Algarrobos, de Villa Carlos Paz, luego de ser detectado circulando en una motocicleta con pedido de secuestro vigente.

El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo, cuando personal policial observó a dos jóvenes a bordo de una motocicleta sin dominio colocado y sin cachas, quienes al advertir la presencia del móvil se dieron a la fuga. Tras un seguimiento controlado, los efectivos lograron interceptarlos e identificar que se trataba de dos menores de edad, de 16 y 17 años.

Al verificar el número de motor del rodado, se constató que la motocicleta presentaba un pedido de secuestro vigente, con fecha 21 de noviembre de 2025, solicitado por la Unidad Judicial de Cosquín.

Como resultado del procedimiento, el conductor de 16 años fue aprehendido, se procedió al secuestro de la motocicleta y todo quedó a disposición del magistrado interviniente.