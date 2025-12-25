Córdoba decomisó $139 millones en pirotecnia ilegal y duplicó el operativo de 2024

La ciudad de Córdoba decomisó pirotecnia ilegal valuada en $139 millones tras un amplio operativo que permitió desarticular 1.050 puestos de venta no autorizados, duplicando el volumen de intervención registrado durante 2024. Las acciones se desarrollaron en distintos sectores de la capital y se intensificaron en los días previos a las celebraciones de fin de año.

Los procedimientos se realizaron de manera coordinada entre el Ente Municipal de Fiscalización y Control, la Secretaría de Gobierno, la Guardia Urbana, la Cámara de Comercio de Córdoba y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con intervención de la Policía de Córdoba. Como resultado, la totalidad de la pirotecnia incautada será entregada a la Brigada de Explosivos para su destrucción, conforme a los protocolos de seguridad vigentes.

Desde el Municipio se informó que los operativos se apoyaron también en más de 1.200 denuncias realizadas por vecinos a través de redes sociales, la línea 103 y la plataforma VeDi, lo que permitió orientar los controles hacia puntos específicos de comercialización ilegal.

Las autoridades indicaron que los controles continuarán de forma sostenida y coordinada hasta fin de año, con el objetivo de reducir la venta clandestina de pirotecnia en la ciudad.