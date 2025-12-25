Córdoba: rescataron una comadreja cerca del Club Sociedad Belgrano

Un ejemplar de comadreja (zarigüeya) fue rescatado este miércoles al mediodía tras ser hallado en la vía pública, en cercanías del Club Sociedad Belgrano, en barrio Talleres Oeste.

El procedimiento se concretó alrededor de las 14 horas, en la intersección de Alem y Francfort, cuando personal policial intervino al advertir la presencia del animal en la calle. Siguiendo los protocolos de protección de fauna urbana, el ejemplar fue retirado de manera segura y puesto a resguardo.

Según se informó, la comadreja quedó bajo custodia para su valoración y posterior traslado, con el objetivo de garantizar su bienestar y evitar riesgos tanto para el animal como para las personas que circulaban por el sector. La intervención se desarrolló sin incidentes.