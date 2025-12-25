Cosquín: intentó viajar sin pagar, rompió un vidrio de un colectivo y quedó detenido

Un hombre de 44 años fue detenido este jueves por la tarde en la ciudad de Cosquín luego de protagonizar un violento episodio contra un colectivo del transporte interurbano.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.15, cuando un grupo de personas intentó subir a una unidad de la empresa La Calera sin abonar el pasaje correspondiente. Ante la negativa del chofer de permitir el viaje en esas condiciones, los sujetos descendieron del vehículo.

En ese momento, uno de ellos reaccionó de manera violenta y arrojó una piedra de gran tamaño contra el colectivo, impactando directamente contra el vidrio de la puerta de ingreso y provocando daños materiales.

Tras el ataque, el conductor dio aviso a la Policía. Personal que patrullaba la zona inició un operativo y logró la aprehensión de un hombre de 44 años, señalado como el autor del daño. El detenido fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición de la Fiscalía de Cosquín.