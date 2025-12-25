Derrape y choque en el ingreso norte a Morteros

Un accidente vehicular se registró durante la mañana en el ingreso norte de la ciudad de Morteros, en la provincia de Córdoba, cuando una camioneta perdió el control y terminó impactando contra una columna de alumbrado público. El siniestro ocurrió alrededor de las 7.50, en calle Intendente Bría s/n, a metros del desvío hacia ruta provincial 1.

Según se informó, una camioneta Fiat Strada circulaba de sur a norte cuando, al llegar a la intersección de Intendente Bría y Jacarandá, el vehículo se desvió hacia la banquina izquierda, recorrió aproximadamente 50 metros, regresó a la carpeta asfáltica y comenzó a derrapar de forma cruzada hasta salir hacia la banquina derecha. Allí impactó de manera lateral contra un poste de energía eléctrica.

Al lugar acudieron dos dotaciones de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Morteros, con un total de siete efectivos, quienes procedieron a retirar al conductor por la puerta del acompañante. La persona fue entregada al servicio de emergencias médicas, que colaboró en las tareas de extracción.

En el operativo también intervinieron efectivos policiales y personal de Seguridad Ciudadana. La camioneta resultó con importantes daños materiales como consecuencia del impacto.