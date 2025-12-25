Despeñaderos: una anciana se ahogó y murió en la cena de Nochebuena

Despeñaderos. Una familia de Despeñaderos vivió una verdadera tragedia durante la cena de Nochebuena. Todo ocurrió cuando una mujer de 81 años comenzó a hacer gestos desesperados mientras comía, pidiendo ayuda a sus seres queridos.

El drama se desató en cuestión de segundos. Su hijo fue el primero en notar que algo no andaba bien: la vio agitar las manos, intentando avisar que se estaba ahogando. Rápidamente, los familiares intentaron auxiliarla y hacer maniobras para extraer el alimento que le obstruía la garganta.

A pesar de los esfuerzos y la desesperación del momento, no lograron estabilizarla. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Alta Gracia, pero lamentablemente llegó sin signos vitales.