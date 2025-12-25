Emergencia de madrugada: una llamada al 911 evitó una tragedia

La intervención se registró durante la madrugada en Villa Parque Santa Ana, cuando un padre se comunicó con el servicio de emergencias al advertir que su hijo, de 18 meses, había perdido el conocimiento. Desde la central, una operadora del 911 mantuvo la comunicación constante y lo fue guiando paso a paso en maniobras de primeros auxilios mientras se activaba el envío de una ambulancia.

Según se informó, gracias a las indicaciones precisas y al acompañamiento telefónico, el niño reaccionó antes del arribo del personal de salud. Luego fue asistido por el equipo médico y quedó bajo control para su evaluación. La rápida articulación entre la llamada de emergencia y la intervención telefónica resultó clave para estabilizar la situación en los primeros minutos.