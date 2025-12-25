Fuego en Navidad: una vivienda resultó dañada en barrio El Fantasio

Carlos Paz
Fuego en Navidad: una vivienda resultó dañada en barrio El FantasioEl fuego se desató durante la madrugada del 25 de diciembre en una casa ubicada sobre calle Río Colorado y provocó daños materiales.
Un incendio se registró esta madrugada en una vivienda situada en calle Río Colorado, en barrio Fantasio, en la ciudad de Villa Carlos Paz, generando preocupación entre vecinos y un rápido despliegue de los servicios de emergencia.
De acuerdo a lo manifestado por la propietaria del inmueble, el foco ígneo se habría iniciado en el sector de la escalera, donde se encontraban almacenados productos de limpieza. Las llamas fueron advertidas a tiempo, lo que permitió una intervención rápida.
Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios y personal del DUAR, quienes lograron controlar y extinguir el incendio, evitando que se propagara a otros sectores de la vivienda. El siniestro ocasionó daños materiales, sin afectar a personas.
Personal policial instaló una consigna preventiva en el domicilio y se realizaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión las causas del incendio, que permanecen bajo investigación.