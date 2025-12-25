Incendio en una vivienda de Córdoba dejó a un vecino herido

Un incendio se registró durante la madrugada en una vivienda ubicada sobre calle Corrientes al 5700, en barrio Cooperativa La Unidad, en la ciudad de Córdoba, lo que motivó la intervención de personal de la Dirección Bomberos tras varios llamados de alerta.

El hecho ocurrió alrededor de las 0.30, cuando al arribar al lugar los efectivos constataron que en la planta alta del inmueble funcionaba una antena de telecomunicaciones. En ese sector se encontraba un tablero con cuatro baterías que, según se informó, habrían sufrido un cortocircuito, dando origen al foco ígneo.

Mientras se desarrollaban las tareas para contener el incendio, un hombre mayor de edad subió al techo de una vivienda lindera para colaborar con la extinción y cayó de manera accidental. Fue asistido por un servicio de emergencias médicas y diagnosticado con traumatismo de cráneo, sin necesidad de traslado a un centro de salud.

El fuego fue finalmente controlado sin que se registraran daños estructurales mayores ni otras personas afectadas.