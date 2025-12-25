Intentó huir de un control caminero en Oncativo: circulaba con carnet vencido

Un conductor fue infraccionado este martes por la tarde tras intentar evadir un control de la Policía Caminera en jurisdicción de Oncativo. El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 1V09, a la altura del kilómetro 645.

Según se informó, el hecho se produjo cuando un automóvil Renault 12 realizó un giro en “U” al aproximarse al control vehicular y se dio a la fuga del lugar. Los efectivos advirtieron además que los ocupantes del rodado no llevaban colocado el cinturón de seguridad.

Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado que permitió darle alcance al vehículo en un camino rural. Al realizar la inspección correspondiente, se constató que el conductor circulaba con la licencia de conducir vencida, con las luces en mal funcionamiento y con un enganche trasero colocado.

Por tal motivo, personal de Policía Caminera procedió a labrar el acta de infracción correspondiente y notificar al conductor por las faltas cometidas.