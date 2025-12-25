La Falda: conducía alcoholizada, chocó contra un árbol y fue detenida

Una mujer fue detenida este jueves por la mañana en la ciudad de La Falda luego de protagonizar un siniestro vial mientras conducía bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió alrededor de las 7.30 sobre avenida España.

Según se informó, un automóvil Peugeot 207 se despistó por causas que se investigan, salió de la calzada y terminó colisionando de manera frontal contra un árbol. Al lugar acudió personal de la Patrulla Preventiva tras un llamado al servicio de emergencias.

El vehículo era conducido por una mujer mayor de edad, quien fue sometida a un control de alcoholemia por personal de la Inspectoría Municipal. El test arrojó resultado positivo, confirmando que la conductora se encontraba alcoholizada al momento del impacto.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente por infracción a las normas de tránsito y seguridad vial.