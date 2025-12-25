Navidad accidentada en el norte de Punilla: vuelco en la ruta 38

Un violento vuelco se registró en la madrugada de Navidad sobre la ruta nacional 38, en el tramo que conecta con Charbonier, en el norte de la provincia. El hecho ocurrió en medio de una fuerte lluvia que complicaba seriamente la circulación vehicular en la zona.

Por causas que se investigan, un Chevrolet Corsa perdió estabilidad, despistó y terminó volcando, quedando completamente dañado a un costado del camino. La magnitud del impacto generó un importante despliegue de asistencia en el lugar.

El conductor, oriundo de Cruz del Eje, sufrió lesiones y fue atendido por los servicios de emergencia que trabajaron en el sector. Las condiciones climáticas adversas son uno de los factores que se analizan en relación a la mecánica del siniestro.