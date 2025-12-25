Pánico en Córdoba: un ascensor cayó nueve pisos con dos mujeres adentro

Un grave episodio se registró ayer por la tarde en un edificio ubicado sobre calle San Lorenzo al 500, en barrio Nueva Córdoba, en la ciudad de Córdoba, cuando un ascensor cayó desde un noveno piso debido a una falla mecánica, dejando atrapadas a dos mujeres en su interior.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.44 y motivó la intervención del personal del DUAR Capital, que arribó al lugar tras el alerta. Según se informó, el elevador presentó un desperfecto que provocó un descenso brusco hasta la planta baja, lo que obligó a los rescatistas a asegurar la cabina y forzar la apertura de las puertas para concretar el rescate.

Las ocupantes del ascensor, de 58 y 95 años, fueron asistidas en el lugar y retiradas en buen estado de salud, sin necesidad de traslado a un centro médico.

Tras el operativo, el ascensor quedó fuera de servicio y a la espera de una inspección técnica para determinar las causas del desperfecto y garantizar las condiciones de seguridad del edificio.