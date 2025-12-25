Pirotecnia sin habilitación era ofrecida en la calle en Córdoba

Un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y el Ente Municipal de Fiscalización y Control permitió el secuestro de pirotecnia ilegal que era ofrecida a la venta sin autorización en barrio Los Gigantes, en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de Miguel Cané y Saavedra Lamas, donde los efectivos detectaron un puesto que comercializaba material pirotécnico en la vía pública, sin habilitación correspondiente. Ante esta situación, se procedió al decomiso de los elementos.

El responsable del puesto fue notificado por infracción al Código de Convivencia y quedó a disposición de la autoridad competente. En el lugar también trabajó personal especializado del Departamento Explosivos, que se encargó de resguardar la pirotecnia secuestrada siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

El operativo se enmarca en las acciones preventivas que se intensifican en esta época del año para reducir riesgos, evitar accidentes y garantizar el cumplimiento de las normas.