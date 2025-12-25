Río Cuarto puso en marcha el Operativo Verano 2026

La ciudad de Río Cuarto presentó oficialmente el Operativo Verano 2026, que se pondrá en funcionamiento a partir del 2 de enero y se extenderá hasta el 1 de marzo, con un amplio despliegue de seguridad y prevención a lo largo de la costanera. El anuncio se realizó en Costanera Sur y marca el inicio del esquema de cuidado para la temporada estival.

Desde el comienzo del operativo, el inflado de gomones en el sector de los azudes estará habilitado exclusivamente los días viernes, sábados y domingos. Esa zona contará con la custodia permanente de siete guardavidas, que prestarán servicio de jueves a domingos para garantizar la seguridad de quienes concurran al río.

El dispositivo general contempla la participación de más de 40 personas, entre efectivos de la Guardia Local, DUAR y Policía de la provincia de Córdoba. El operativo abarcará siete kilómetros de costanera, con presencia preventiva tanto en las zonas ribereñas como en sectores céntricos de la ciudad.

Durante la presentación, el subdirector de Departamentales Sur de la Policía de Córdoba, Sergio Romera, explicó que el operativo fue dispuesto de manera estratégica por el Ministerio de Seguridad, con especial énfasis en la prevención. En ese marco, detalló que participarán 16 efectivos recientemente egresados y 25 aspirantes, quienes realizarán su práctica profesional en distintos puntos de la ciudad y áreas turísticas.