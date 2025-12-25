Secuestran marihuana y dinero tras un allanamiento en Río Cuarto

Grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron este miércoles un allanamiento en la ciudad de Río Cuarto, que derivó en el secuestro de estupefacientes y en un hombre mayor de edad puesto a disposición de la Justicia.

El operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Leopoldo Lugones al 1800, en barrio Alberdi. Allí, los efectivos incautaron dosis de marihuana, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa. En el marco del procedimiento, un joven de 23 años quedó bajo custodia judicial.

Según se informó, la intervención está vinculada a un control previo realizado el pasado 12 de diciembre por personal de la Policía de Córdoba, ocasión en la que se había secuestrado marihuana, dinero y una motocicleta, hecho que dio origen a la investigación posterior.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Río Cuarto, el hombre y todo lo incautado fueron trasladados a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.