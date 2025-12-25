Video: una creciente de 1,50 metros ingresó en el río San Antonio

Villa Carlos Paz. Luego de las intensas lluvias registradas durante la noche del miércoles, en el marco de la celebración de la Navidad, durante la madrugada de hoy se produjo una creciente de aproximadamente 1,50 metros en el río San Antonio.

El aumento del caudal se registró alrededor de las 2:30 de la madrugada. A pesar de la magnitud de la creciente, las autoridades informaron que no se reportaron inconvenientes ni situaciones de riesgo para la población.

Desde los organismos de seguridad y control se mantuvo el monitoreo preventivo del curso de agua, recordando la importancia de respetar las recomendaciones y evitar acercarse a las zonas ribereñas ante este tipo de fenómenos.