Violenta pelea entre vecinos terminó con un hombre baleado en la cadera

Un hombre de 48 años resultó herido de arma de fuego en las últimas horas luego de una discusión con un vecino en barrio Villa Urquiza, en la ciudad de Córdoba. El hecho se registró en la zona de calle Campichuelo y Costanera Mestre.

Según se informó, la víctima fue trasladada en primera instancia al Instituto Modelo de Cardiología y posteriormente derivada al Hospital de Urgencias, donde recibió atención médica por una herida de bala en la cadera.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el episodio se habría desencadenado tras una confrontación con un vecino de 28 años, actual pareja de su expareja. En ese contexto, el hombre habría recibido el disparo.

El presunto agresor fue aprehendido en el lugar y trasladado a sede policial. Quedó a disposición de la Fiscalía del Distrito 4, turno 2, a cargo del fiscal Horacio Vázquez, que investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho.