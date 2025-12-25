Violento episodio en Icho Cruz: una mujer atacó a otra y a la Policía

Una mujer de 23 años fue aprehendida este martes en Las Golondrinas s/n, en Icho Cruz, luego de protagonizar un hecho de violencia en un domicilio, donde atacó a una mujer y agredió a personal policial que intentó controlar la situación.

Según se informó, la joven se presentó en la vivienda y comenzó a agredir a la moradora con golpes de puño. Posteriormente, provocó daños al romper una ventanilla de la puerta de ingreso utilizando un palo.

Al arribar los efectivos y tratar de reducirla, la mujer arremetió contra una policía, a quien le propinó un golpe de puño en el rostro, lo que derivó en su inmediata aprehensión.

El procedimiento quedó a disposición del magistrado interviniente, imputada por violación de domicilio, daño, lesiones leves y resistencia a la autoridad.