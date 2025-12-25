Volvía de celebrar Nochebuena y murió en un choque en Villa María

Un joven motociclista de 24 años perdió la vida en la madrugada de este jueves tras protagonizar un grave accidente de tránsito en barrio Ameghino, en la ciudad de Villa María. El hecho se registró alrededor de las 5.30 en la intersección de calles Alberdi y La Rioja.

Por causas que aún se investigan, en el lugar impactaron una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 53 años, y una motocicleta de 110 cc en la que circulaba la víctima. A raíz del violento impacto, el joven sufrió lesiones de extrema gravedad.

El motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Pasteur, donde horas más tarde se constató su fallecimiento. Fue identificado como Carlos Salomé Sosa.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de Policía Científica, que realizó tareas de fotoplanimetría y pericias preliminares por disposición de la fiscal interviniente, con el objetivo de establecer la mecánica del siniestro.