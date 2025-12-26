Buscan a un joven riojano que vino a buscar trabajo y desapareció

Una intensa búsqueda comenzó en la ciudad de Villa Carlos Paz para dar con el paradero de un joven de 27 años, oriundo de La Rioja, sufrió un robo y desapareció sin dejar rastros. En el caso, tomó intervención la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla y trascendió que fue identificado como Lautaro Agüero.

La familia contó a EL DIARIO que el joven se comunicó el lunes pasado y contó que le habían sustraído todas sus pertenencias (una mochila con ropa, el celular y dinero en efectivo). La llamada la hizo desde un teléfono prestado por una policía y cuando se fue de la comisaría, se perdió todo contacto con él.

Durante este lunes, se lo buscó en la zona de los puentes céntricos del río San Antonio y no hubo resultados positivos.