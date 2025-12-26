Buscan a un joven riojano que vino a buscar trabajo y desapareció

Villa Carlos Paz
Buscan a un joven riojano que vino a buscar trabajo y desaparecióEn el caso, tomó intervención la Brigada de Investigaciones y fue identificado como Lautaro Agüero.
Una intensa búsqueda comenzó en la ciudad de Villa Carlos Paz para dar con el paradero de un joven de 27 años, oriundo de La Rioja, sufrió un robo y desapareció sin dejar rastros. En el caso, tomó intervención la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla y trascendió que fue identificado como Lautaro Agüero.
La familia contó a EL DIARIO que el joven se comunicó el lunes pasado y contó que le habían sustraído todas sus pertenencias (una mochila con ropa, el celular y dinero en efectivo). La llamada la hizo desde un teléfono prestado por una policía y cuando se fue de la comisaría, se perdió todo contacto con él.
Durante este lunes, se lo buscó en la zona de los puentes céntricos del río San Antonio y no hubo resultados positivos.