Carlos Paz: Cables caídos provocaron la caída de un motociclista

Esta tarde, alrededor de las 18:50, un motociclista de 29 años sufrió una caída en calle Nicaragua, en barrio Los Algarrobos, de Carlos Paz, luego de enredarse con cables que se encontraban sobre la calzada.

El hombre circulaba a bordo de una motocicleta Honda XR 125 cc cuando perdió el control del rodado al tomar contacto con los cables caídos. Tras el hecho, fue asistido por el servicio de emergencias en el lugar, donde se le diagnosticaron escoriaciones en distintas partes del cuerpo.

No fue necesario su traslado a un centro de salud.