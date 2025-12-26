Cayó en San Marcos Sierras un integrante de una banda narco

El hombre fue ubicado cuando caminaba por una calle pública del barrio El Zorzal y quedó a disposición de la Justicia. La detención se enmarca en la investigación que derivó, el pasado 13 de este mes, en el cierre de una organización que operaba en Córdoba, Cruz del Eje y San Marcos Sierras, donde se secuestraron estupefacientes y ocho personas quedaron privadas de la libertad.

Según se informó, el joven formaba parte de esa estructura y estaba identificado dentro de la causa en curso.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Cruz del Eje, fue trasladado a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.