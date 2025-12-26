Confirman procesamiento del gendarme que hirió a Pablo Grillo

La Cámara Federal confirmó este viernes el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por el ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo en una de las movilizaciones de los jubilados de los miércoles.

Héctor Jesús Guerrero, integrante de la Gendarmería Nacional, está procesado por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por el abuso de su función y abuso de armas, este último en cinco hechos. El tribunal también ratificó un embargo de 203 millones de pesos sobre sus bienes.

El hecho ocurrió el 12 de marzo, entre las 17 y las 17.25, durante una manifestación en defensa de los jubilados. Según la resolución, Guerrero efectuó varios disparos con una pistola lanza gases de manera horizontal y antirreglamentaria, apuntando hacia los manifestantes.

Uno de esos disparos impactó en la cabeza de Grillo, quien se encontraba a unos 50 metros del cordón policial y resultó con fractura expuesta de cráneo y lesiones que pusieron en riesgo su vida. Peritajes médicos confirmaron que las heridas demandaron más de 30 días de curación y de incapacidad laboral.

El argumento

Para los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, la autoría del disparo quedó acreditada a partir de videos de drones, registros de medios de comunicación y material aportado por organismos de derechos humanos, además de informes de la propia Gendarmería. Las imágenes permitieron identificar al efectivo que realizó el disparo y reconstruir la trayectoria del proyectil.

La Cámara rechazó los argumentos de la defensa, que había sostenido que el disparo fue accidental y que el arma utilizada no era de precisión. En su fallo, los magistrados recordaron que los manuales del fabricante y los estándares internacionales establecen que este tipo de armas no debe dispararse directamente hacia personas por el riesgo de causar lesiones graves o mortales.

El tribunal de alzada consideró que la reiteración de disparos en un corto lapso refuerza la hipótesis de una conducta deliberada y descartó que se tratara de un hecho aislado. También avaló el monto del embargo en función de la gravedad del caso y de la complejidad de la investigación.