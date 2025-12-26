Diez personas fueron detenidas por violencia familiar durante Navidad

Entre el 24 y el 25 de diciembre, la Policía de Córdoba realizó operativos en Río Cuarto que terminaron con la detención de diez personas por hechos de violencia familiar y por incumplir medidas judiciales vigentes.

En el mismo período, se concretaron además cuatro detenciones por delitos y contravenciones, con secuestro de armas. También se desarrollaron controles de tránsito y alcoholemia, que derivaron en la incautación de vehículos.

Desde la fuerza informaron que los operativos y controles se reforzarán durante el próximo fin de semana.