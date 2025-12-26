Dos menores desarmaban motocicletas robadas en un patio

En barrio Villa Serrana, tres personas —dos de ellas menores— fueron encontradas mientras desarmaban motocicletas robadas en el patio de una vivienda.

En el lugar había dos motos que eran buscadas por la Justicia. Además, se secuestraron herramientas usadas para el desarme, teléfonos celulares y un arma blanca.

El caso quedó a disposición del magistrado interviniente.