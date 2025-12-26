En Carlos Paz hubo 12 multas por pirotecnia, con sanciones millonarias

Durante la celebración de Navidad, el municipio de Carlos Paz aplicó 12 multas por uso de pirotecnia, con sanciones que en los casos más graves llegan hasta los cuatro millones de pesos, según el valor de la Unidad de Valor (UV).

El episodio más grave se registró en Villa del Lago, donde se constató el uso intenso de fuegos artificiales durante un lapso estimado de 10 a 15 minutos, situación considerada de máxima gravedad por la normativa vigente.

De acuerdo a lo informado, también se detectaron otros casos con gran cantidad de pirotecnia en distintos puntos de la ciudad, todos en infracción a la ordenanza que prohíbe su uso. Las actas fueron labradas y las sanciones quedaron firmes según el esquema de multas establecido.