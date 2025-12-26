Exigía dinero a automovilistas y lo detuvieron en plena madrugada

El hecho ocurrió esta madrugada, en calle Sarachaga al 800, en barrio Alta Córdoba. Personal policial acudió al lugar luego de la denuncia de una vecina, quien alertó que un naranjita exigía dinero a distintos automovilistas y, en particular, a su hijo por haber estacionado el vehículo frente a su vivienda.

Al llegar, los efectivos identificaron al hombre de 34 años y procedieron a su detención. Durante el control, se le secuestró un chaleco refractario y una faca de aproximadamente 15 centímetros que llevaba entre sus pertenencias.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente, junto con los elementos incautados.