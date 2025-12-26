Falló un ingreso a una empresa, robó un auto y dañó un patrullero

Anoche, en barrio Cerro de las Rosas, personal policial intervino ante una secuencia delictiva que incluyó un intento de ingreso a una empresa, el robo de un automóvil y daños durante el operativo.

Según se informó, el hombre intentó acceder a una empresa de la zona tras trepar el perímetro del predio. Al no lograr su objetivo, se retiró del lugar y sustrajo un automóvil, con el que se dio a la fuga.

Minutos después, el vehículo fue localizado y recuperado. Durante el procedimiento, el involucrado provocó daños en un móvil policial, antes de ser reducido y puesto a disposición del magistrado interviniente.