Fiesta ilegal con más de 200 menores: alcohol y pirotecnia

En la ciudad de Villa María, fuerzas policiales junto a la Guardia Local cerraron una fiesta ilegal en barrio Palermo con la presencia de más de 200 menores.

Según se informó, en el lugar se constató consumo de alcohol y uso de pirotecnia, además de la falta total de habilitación para realizar el evento. Tras el cierre, se identificó al responsable de la organización.

Por el hecho se labraron las actas correspondientes y se dio intervención a la autoridad competente.