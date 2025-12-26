Grave choque camino a Colonia San Bartolomé terminó con un fallecido

El hecho se registró anoche, sobre la ruta provincial N.º 3, camino a Colonia San Bartolomé. Por causas que se investigan, se produjo un choque entre un Renault 11, conducido por un hombre de 37 años, y un Chevrolet Astra en el que se trasladaba otro hombre de la misma edad junto a cinco menores, oriundos de La Francia.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Renault 11 —que viajaba solo— fue trasladado de urgencia con traumatismo de cráneo severo. Además, uno de los menores que iba en el Astra sufrió una fractura en el brazo izquierdo.

A las 03:00 de hoy, desde el Hospital Iturraspe se confirmó el fallecimiento del hombre de 37 años debido a la gravedad de las lesiones. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, SEM y Policía Judicial. La causa quedó a disposición del magistrado interviniente.