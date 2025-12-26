Impactante accidente en Ruta 60 involucró a dos autos y un camión

Un choque múltiple ocurrido este viernes por la mañana dejó dos personas heridas en el cruce de la Ruta Nacional 60 y la Ruta Nacional 9, en un tramo ubicado entre las localidades de Sarmiento y Totoral.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro vial se registró alrededor de las 8:00, a la altura del kilómetro 776, cuando dos automóviles colisionaron de manera frontal por causas que aún se investigan. Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los vehículos terminó chocando posteriormente contra un camión que circulaba por el sector.

En el accidente estuvieron involucradas cinco personas en total. Producto del violento choque, una niña y un hombre resultaron con lesiones, por lo que recibieron asistencia médica en el lugar y fueron trasladados a un centro de salud para una mejor evaluación de su estado.

En la zona trabajaron efectivos policiales y servicios de emergencia, quienes asistieron a las víctimas y ordenaron el tránsito. Las causas del siniestro vial son materia de investigación.